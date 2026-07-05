Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna 2026, nona gara del Mondiale di Formula 1. La corsa si è conclusa con il pilota che ha tagliato il traguardo davanti agli avversari. Frederic Vasseur ha commentato dicendo che Charles ha ricevuto molte critiche e ha definito la giornata “fantastica per tutto il team”. La gara si è svolta sul circuito di Silverstone.

Si è concluso con la vittoria di Charles Leclerc il Gran Premio di Gran Bretagna 2026, nono appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Silverstone, grazie ad un ottimo spunto in partenza, il monegasco ha preso la prima posizione e non l’ha mai abbandonata, conducendo una gara intelligente e ricca di colpi di scena, specialmente nel finale con una safety car che poteva riaprire i giochi. La Ferrari riesce a portare sul podio anche Lewis Hamilton, capace di tornare sul gradino più basso dopo la penalità iniziale per la falsa partenza. La scuderia di Maranello esce quindi dalla pista inglese con un bottino inaspettato alla vigilia e si conferma unica inseguitrice della Mercedes. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Frederic Vasseur: “Charles ha ricevuto tante critiche, giornata fantastica per tutto il team”

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Sono contento per Charles. Seconda P2 di fila in qualifica. Lui è davvero forte mentalmente. Tenere dietro le Mercedes è durissima perché loro volano sul rettilineo, ma noi abbiamo la strategia #Vasseur #Leclerc #Ferrari #Silverstone #Tuttosport x.com

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