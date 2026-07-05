Francia incendio sui Pirenei | 600 ettari in fiamme a Trévillach
In Francia, oltre 500 vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere un incendio che ha interessato più di 600 ettari sui Pirenei orientali, nei comuni di Trévillach e Tarerach. L’incendio è in corso da diverse ore e le autorità hanno attivato le operazioni di emergenza per contenere le fiamme. Nessuna informazione è ancora disponibile su eventuali persone coinvolte o evacuazioni. La situazione rimane sotto monitoraggio.
(LaPresse) Più di 500 vigili del fuoco impegnati sui Pirenei orientali, in Francia, per un grosso incendio che sta divampando nei comuni di Trévillach e Tarerach. Quasi 600 ettari di terreno in fiamme. I mezzi aerei sono in fase di intervento per supportare le squadre a terra dopo una notte di lotta contro l’incendio New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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