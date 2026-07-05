Francia incendio sui Pirenei | 600 ettari in fiamme a Trévillach

Notizia in breve

In Francia, oltre 500 vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere un incendio che ha interessato più di 600 ettari sui Pirenei orientali, nei comuni di Trévillach e Tarerach. L’incendio è in corso da diverse ore e le autorità hanno attivato le operazioni di emergenza per contenere le fiamme. Nessuna informazione è ancora disponibile su eventuali persone coinvolte o evacuazioni. La situazione rimane sotto monitoraggio.