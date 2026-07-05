Un uomo che promuove la cultura dei viaggi si trova attualmente a Milano, nello studio situato alla Terrazza Martini in piazza Diaz. L'edificio è caratterizzato da un monumento prominente che si trova nelle vicinanze. La sua attività consiste nel condividere contenuti legati ai viaggi, e oggi è presente in questa sede. La sua presenza nel capoluogo lombardo segue un percorso professionale che coinvolge varie località e iniziative legate alla promozione culturale attraverso il viaggio.

Di Franco Presicci: Diffonde la cultura viaggiando: oggi è a Milano nel suo studio alla Terrazza Martini, in piazza Diaz, dominata dal bel monumento al Carabiniere, o è in Abruzzo o a Verona o nella sua splendida città natale, che è Martina Franca, per un evento o per stare con la sorella, Antonietta, che ha trascorso molti anni in cattedra, con il cognato Leo Pizzigallo e con le nipoti, facendo anche quattro passi per respirare l’aria pura ed contemplare la bellezza. Francesco Lenoci va ovunque lo invitino, per una conferenza o per la presentazione di un libro; o per testimoniare valori di ogni settore. E gli capita di incontrare una volta... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Francesco Lenoci, che diffonde cultura viaggiando Ritratto

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