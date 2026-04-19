Leone IX | il Papa che rivoluzionò la Chiesa viaggiando tra i fedeli

Da ameve.eu 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 aprile 2026 si celebra la terza domenica di Pasqua e la memoria di San Leone IX, papa del XI secolo. La ricorrenza si sovrappone alla festa pasquale, richiamando un periodo storico caratterizzato da riforme e cambiamenti nella Chiesa. Leone IX è noto per aver promosso incontri con i fedeli e aver intrapreso viaggi per rafforzare i legami con la comunità ecclesiastica di quel tempo.

In questa terza domenica di Pasqua, il 19 aprile 2026, la memoria liturgica dedicata a San Leone IX si intreccia con la celebrazione pasquale, offrendo uno spaccato di leadership e riforma che affonda le radici nel cuore dell’XI secolo. Il pontefice, nato Brunone di Egisheim-Dagsburg nel 1002 in Alsazia, lasciò un segno indelebile nella storia della Chiesa con una gestione del potere caratterizzata da un costante movimento tra i territori europei e una ferma volontà di rinnovamento etico. Dalla scuola di Toul al governo di Roma: l’ascesa di un riformatore itinerante. Le radici del percorso di Brunone risalgono alla formazione ricevuta presso la scuola ecclesiastica di Toul, un ambiente che preparò il terreno per la sua successiva ascesa.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Leone IX: il Papa che rivoluzionò la Chiesa viaggiando tra i fedeli

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