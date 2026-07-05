Un imprenditore è stato accusato di aver emesso fatture false per circa 394 mila euro, pagate da un suo amico. Durante le indagini, è emerso che uno dei due ha presentato una terza persona, affermando di aver chiesto di sposarsi e di aver regalato un anello. Il meccanismo prevede l’emissione di fatture false, pagamenti con bonifici e il prelievo di contanti, che vengono poi ridistribuiti tra i due, con una percentuale trattenuta.

Il meccanismo, emerso in indagini fotocopia, è noto alla Gdf. Un imprenditore emette le fatture false e l’altro lo paga con dei bonifici. Poi il primo preleva dei contanti che rigira al secondo, tenendosi una percentuale. I vantaggi sono l’Iva a credito e il «nero» per pagare spese non tracciate. Dalle indagini partite dal fallimento di un’azienda, in liquidazione nel luglio 2023, sono emersi 394.000 euro di fatture per operazioni inesistenti e 269.000 euro prelevati. Nemmeno tanti, per un’impresa di impianti che aveva 60 operai e fatturava 18 milioni. Di diverso da tanti fascicoli c’è che qui è indagato Francesco Dolci, il 41enne di Sant’Omobono noto alle cronache perché già sotto indagine per la profanazione della salma di Pamela Genini, a Strozza, che lui nega. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Francesco Dolci e l'accusa di fatture false per 394 mila euro all'amico imprenditore. Gli presentò Pamela e gli disse: «Lo ho chiesto di sposarmi, le ho regalato l'anello»

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Francesco Dolci, ulteriori dettagli: fatture false e bancarotta fraudolenta

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