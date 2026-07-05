Il Fossombrone ha firmato un contratto con il difensore centrale Andrea Rotondo, nato nel 2007 e proveniente dal Montespaccato, squadra di Serie D. La società ha inoltre avviato trattative con gli attaccanti Emmanuel Ade Odianose, classe 1998 dal Giulianova, e James Tenhorang, classe 2000 in uscita dal Real Monterotondo. Questi sono i principali movimenti di mercato annunciati dalla squadra.

Il Fossombrone (serie D) ha contrattualizzato ieri il difensore centrale Andrea Rotondo, classe 2007 del Montespaccato (serie D) e ha contattato gli attaccanti Emmanuel Ade Odianose, classe1998 del Giulianova e su James Tenhorang classe 2000 in uscita dal Real Monterotondo. Chiusura con un botto la campagna acquisti del Gabicce Gradara (Promozione). La società guidata dal presidente Gianluca Marsili ha ingaggiato l’attaccante Marco Villanova, classe 1991, cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, a cui sono seguiti quattro anni nel San Marino Calcio, per poi indossare svariate maglie, tra cui quelle di Carpi, Correggese e Portogruaro. Nella scorsa stagione era alla Virtus (campionato di San Marino) al rientro da un infortunio al tendine d’Achille, poi a novembre si è accasato al Misano (Promozione Romagna). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fosso, mercato avanti tutta. Contrattualizzato Rotondo

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