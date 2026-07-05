Formula 1 Gp Gran Bretagna 2026 | vittoria Leclerc davanti a Russell

Durante il Gran Premio di Gran Bretagna 2026 di Formula 1, Charles Leclerc ha concluso in prima posizione. La Ferrari ha ottenuto la vittoria a Silverstone. Al secondo posto si è classificato George Russell su Mercedes, mentre Lewis Hamilton, sempre su Mercedes, ha terminato al terzo posto.

Charles Leclerc ha vinto il Gp di Gran Bretagna 2026 di Formula 1. La Ferrari trionfa dunque a Silverstone. Leclerc ha vinto davanti alla Mercedes di George Russell e al compagno di squadra Lewis Hamilton, che completa il podio. Problemi per Antonelli e Verstappen. La Mercedes di Antonelli ferma ai box (Peter PowellPool via AP) La gara è stata caratterizzata dai problemi tecnici che hanno colpito la Mercedes di Kimi Antonelli, secondo ma pronto ad attaccare il monegasco avendo a disposizione una gomma più ‘fresca’, a una decina di giri dalla fine. Il leader del Mondiale è stato costretto così a fermarsi due volte ai box, chiudendo al nono posto al traguardo ma fuori dalla zona punti per una penalità ricevuta per track limits nel momento di maggiore difficoltà con la sua monoposto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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