Formia la Madonna delle Grazie collocata nei fondali del Porticciolo Romano
La scultura della Madonna delle Grazie è stata posizionata nei fondali del Porticciolo Romano di Gianola durante una cerimonia di benedizione. L'opera è stata realizzata dall'artista Raffaele Mollo e il posizionamento in mare ha attirato numerosi partecipanti.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Grande partecipazione al Porticciolo Romano di Gianola per la cerimonia di benedizione e posizionamento in mare della scultura della Madonna delle Grazie, realizzata dall’artista Raffaele Mollo. La statua è stata collocata nei fondali antistanti la costa e diventa un nuovo simbolo legato alla spiritualità, alla memoria e alla tutela del mare. L’iniziativa. L’evento è stato promosso dall’ Associazione GianolAmare, con la collaborazione di Strategie Comuni APS e Diving Riviera di Ulisse, e con il patrocinio del Comune di Formia e dell’ Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse. Alla cerimonia hanno partecipato cittadini, associazioni, rappresentanti delle istituzioni e appassionati del mare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Segui gli aggiornamenti su Madonna.
Notizie e thread social correlati
Scoperta la specie del minuscolo polpo blu che vive nei fondali delle Galapagos: il Microeledone galapagensisUn minuscolo polpo blu, mai visto prima, è stato identificato nelle acque delle Galapagos.
Immagini dal Sannio: la Madonna delle Grazie, Regina del SannioNel Sannio, sono state diffuse immagini della Madonna delle Grazie, considerata la Regina del Sannio.
Argomenti più discussi: Benedizione e posizionamento in mare della scultura della Madonna delle Grazie; Formia – Il posizionamento in mare della scultura della Madonna delle Grazie; Un’estate da vivere all’aria aperta: il Parco Riviera di Ulisse rilancia il turismo esperienziale; Parco Riviera di Ulisse: calendario estivo 2026 tra escursioni, sport e.
Domenica 5 luglio 2026, alle ore 10:30, nelle acque del Parco Regionale Riviera di Ulisse, nello specchio di mare di Gianola, si terrà la cerimonia di immersione della statua della Madonna delle Grazie. Sarà un evento di grande valore spirituale, culturale e id facebook