La scultura della Madonna delle Grazie è stata posizionata nei fondali del Porticciolo Romano di Gianola durante una cerimonia di benedizione. L'opera è stata realizzata dall'artista Raffaele Mollo e il posizionamento in mare ha attirato numerosi partecipanti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Grande partecipazione al Porticciolo Romano di Gianola per la cerimonia di benedizione e posizionamento in mare della scultura della Madonna delle Grazie, realizzata dall’artista Raffaele Mollo. La statua è stata collocata nei fondali antistanti la costa e diventa un nuovo simbolo legato alla spiritualità, alla memoria e alla tutela del mare. L’iniziativa. L’evento è stato promosso dall’ Associazione GianolAmare, con la collaborazione di Strategie Comuni APS e Diving Riviera di Ulisse, e con il patrocinio del Comune di Formia e dell’ Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse. Alla cerimonia hanno partecipato cittadini, associazioni, rappresentanti delle istituzioni e appassionati del mare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Formia, la Madonna delle Grazie collocata nei fondali del Porticciolo Romano

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