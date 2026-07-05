A gennaio è iniziato il nuovo anno accademico dell'«Heart School», con nove studenti provenienti da sei nazionalità diverse. La scuola si trova a Bergamo e si rivolge a studenti di tutto il mondo. Il progetto è stato avviato con la partecipazione del professore di cardiochirurgia, noto per il suo approccio che privilegia lo scambio di conoscenze e la contaminazione tra discipline mediche. La formazione si concentra su programmi internazionali, coinvolgendo professionisti con background diversi.

L’«HEART SCHOOL. A gennaio è partito il nuovo anno accademico, con 9 iscritti di 6 nazionalità. Da Bergamo al mondo, dal mondo a Bergamo. Il prof. Lucio Parenzan, luminare della cardiochirurgia, ha coltivato a lungo questa vocazione, intendendo la medicina come «contaminazione», esplorazione, scambio costante di conoscenze. Un impegno che ha preso vita anche attraverso la Fondazione International Heart School, diretta sin dal 2009 dal prof. Paolo Ferrazzi. Il progetto è nato da un’intuizione condivisa con il prof. Giorgio Invernizzi ed è oggi intitolato alla memoria di Parenzan e di John Webster Kirklin, cardiochirurgo statunitense dell’Università di Birmingham (Alabama) tra i più noti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Formazione, l’onda lunga di Lucio Parenzan e Giorgio Invernizzi

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