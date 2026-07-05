Football americano i Guelfi Firenze piegano i Panthers Parma e sono di nuovo campioni!

Da oasport.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I Guelfi Firenze hanno vinto il XLV Italian Bowl, battendo i Panthers Parma con il punteggio di 53-43. La partita si è conclusa con i toscani che si sono confermati campioni, dopo aver già ottenuto il titolo l’anno precedente. La sfida è stata caratterizzata da un punteggio molto alto e da numerose giocate decisive, che hanno permesso ai Guelfi di mantenere il vantaggio fino alla fine.

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E vincono ancora loro! I Guelfi Firenze concedono il bis dopo il successo di un anno e sono ancora sul trono del football americano italiano. I toscani, infatti, hanno vinto il XLV Italian Bowl superando con il punteggio di 53-43 i Panthers Parma al termine di una partita letteralmente clamorosa. Al “Paolo Mazza” di Ferrari i Guelfi Firenze hanno conquistato il terzo titolo della propria storia, portando a 22 il computo delle vittorie consecutive nelle gare nazionali. Complimenti anche agli emiliani che hanno cercato l’impresa fino all’ultimo secondo, risultando, giova ricordarlo, l’unica squadra in grado di vincere contro i fiorentini negli ultimi 4 anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

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