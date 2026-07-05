firenze installata al giardino bardini la scultura in bronzo the briar rose

Notizia in breve

Dal 4 luglio al 23 agosto, nel Giardino Bardini di Firenze, è stata installata una scultura in bronzo intitolata The Briar Rose. L’opera, realizzata nel 2022 dall’artista francese Jean-Marie Appriou, è visibile in questo periodo grazie alla collaborazione tra la Fondazione Palazzo Strozzi, la Fondazione CR Firenze e la Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron. La scultura rappresenta una rosa centifolia, nota come Rosaspina.