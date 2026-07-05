Firenze installata al giardino Bardini la scultura in bronzo The Briar Rose
Dal 4 luglio al 23 agosto, nel Giardino Bardini di Firenze, è stata installata una scultura in bronzo intitolata The Briar Rose. L’opera, realizzata nel 2022 dall’artista francese Jean-Marie Appriou, è visibile in questo periodo grazie alla collaborazione tra la Fondazione Palazzo Strozzi, la Fondazione CR Firenze e la Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron. La scultura rappresenta una rosa centifolia, nota come Rosaspina.
Firenze, 5 luglio 2026 - Dal 4 luglio al 23 agosto presso il Giardino Bardini, la Fondazione Palazzo Strozzi e la Fondazione CR Firenze, attraverso la sua strumentale Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, presentano The Briar Rose (Rosa × centifolia) (Rosaspina, Rosa x centifolia, 2022), opera dell’artista francese Jean-Marie Appriou. L’iniziativa si lega a Canto Infinito, mostra personale di Appriou in corso presso il Project Space di Palazzo Strozzi fino al 23 agosto 2026, e segna l’avvio di una nuova collaborazione tra le due istituzioni. Una delle voci più originali della scultura contemporanea, Jean-Marie Appriou lavora in un profondo confronto con la materia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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