Figli degli algoritmi- Dossier GBT

Uno studio analizza come smartphone, social media e intelligenza artificiale influenzano la Generazione Z, modificando il modo in cui si relazionano, emozionano e pensano. La ricerca evidenzia che le prime interazioni quotidiane sono con dispositivi digitali, sostituendo le tradizionali carezze materne. L’uso intensivo di tecnologia sta cambiando il cervello e le emozioni di questa fascia d’età, con effetti ancora in fase di studio.

GBT MAGAZINE DOSSIER GBT FIGLI DEGLI ALGORITMI Come smartphone, social media e intelligenza artificiale stanno cambiando il cervello, le emozioni e le relazioni della Generazione Z Un’inchiesta di Mena Cirillo Luglio 2026 Introduzione La prima carezza del mattino non è più quella di una madre, è quella di uno schermo. Sono le sette del mattino. Una sveglia vibra sul comodino. Un ragazzo di quindici anni apre gli occhi e, quasi senza rendersene conto, allunga la mano verso il telefono. Non guarda fuori dalla finestra. Non ascolta il silenzio della casa. Non saluta i genitori. Prima di qualsiasi altra cosa, controlla le notifiche. WhatsApp. Instagram. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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