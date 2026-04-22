Teatro dell' Elce al Teatro di Fiesole con Avrei preferito essere un gabbiano

Chi è Rodolfo Siviero? Noto alle cronache come lo “007 dell’arte” è stato spia, amante dell’arte, funzionario statale, dongiovanni e influencer ante-litteram. La sua vita è materiale per un romanzo storico, una storia d’avventura, un feuilleton sentimentale? O si tratta di qualcos’altro? Tre voci.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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