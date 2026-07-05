Fiction italiana | È allarme stallo

L'Associazione produttori audiovisivi ha segnalato un problema di stallo nel settore della fiction italiana. Chiara Sbarigia, presidente dell’associazione, fa parte delle ideatrici di Italian Global Series, un festival dedicato alle serie TV. La manifestazione si tiene tra Rimini e Riccione e si concluderà l’11 luglio.

Presidente dell’Associazione produttori audiovisivi, Chiara Sbarigia è tra le ideatrici dell’ Italian Global Series, il festival dedicato alle serie tv che si snoda tra Rimini e Riccione fino all’11 luglio. Chiara Sbarigia: che ruolo ricopre questo appuntamento nello sviluppo dell’ industria audiovisiva? "Nel 2003 abbiamo ideato il Roma Fiction Fest perché in Italia non esisteva ancora uno spazio dedicato alle serie tv. L’obiettivo era creare un luogo di confronto con gli altri Paesi, che già avevano festival e premi di riferimento: negli Usa gli Emmy Awards, nel Regno Unito i Bafta, in Francia i César. L’intuizione era giusta, ma dopo dieci edizioni il festival è rimasto per sette anni senza finanziamenti pubblici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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