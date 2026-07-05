Dopo il test in Svizzera, si valuta la possibilità di estendere la ferrovia solare anche in Italia. La tecnologia utilizza pannelli solari installati sui binari per generare energia durante il traffico ferroviario. Attualmente, non ci sono accordi ufficiali per l’installazione nel paese, ma si stanno analizzando le potenzialità di questa soluzione. La ferrovia solare potrebbe integrare sistemi di produzione di energia rinnovabile già esistenti.

Non sempre è scontato individuare tutti i settori in cui le energie rinnovabili potrebbero essere un notevole alleato. Alcuni, nell’immaginario comune, non vengono presi in considerazioni. In realtà esistono più impieghi di quanto si possa immaginare e un test svolto il Svizzera ne è l’esempio. Infatti, la startup svizzera Sun-Ways ha intrapreso questo progetto posizionando 100 metri di pannelli fotovoltaici tra i binari a Buttes, un villaggio del distretto di Val-de-Travers. La ferrovia solare iniziata come un’idea sperimentale sembra stai producendo risultati significativi, tanto da indurre a credere che impieghi simili potrebbe giungere anche in Italia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Ferrovia solare, dopo il test in Svizzera possibile arrivo anche in Italia?

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