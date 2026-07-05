Fermarsi leggere ripartire | ogni lunedì l’inserto de L’Eco per l’estate

Notizia in breve

Ogni lunedì, l’inserto estivo di L’Eco di Bergamo intitolato «Senza fretta» è uscito per la prima volta. Si tratta di una pubblicazione che propone storie locali, ricordi e scoperte. L’inserto si presenta come una pausa di lettura, dedicata a chi desidera prendersi tempo tra le pagine dedicate all’estate. La testata ha avviato questa nuova iniziativa per offrire contenuti legati al territorio e alla memoria.