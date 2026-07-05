Fermarsi leggere ripartire | ogni lunedì l’inserto de L’Eco per l’estate
Ogni lunedì, l’inserto estivo di L’Eco di Bergamo intitolato «Senza fretta» è uscito per la prima volta. Si tratta di una pubblicazione che propone storie locali, ricordi e scoperte. L’inserto si presenta come una pausa di lettura, dedicata a chi desidera prendersi tempo tra le pagine dedicate all’estate. La testata ha avviato questa nuova iniziativa per offrire contenuti legati al territorio e alla memoria.
L’INIZIATIVA. Debutta «Senza fretta», l’inserto estivo de L’Eco: una pausa tra storie del territorio, viaggi nella memoria e nuove scoperte. Debutta «Senza fretta», l’inserto di letture per l’estate che esce ogni lunedì con L’Eco di Bergamo. Un’occasione per fare una sosta con curiosità, approfondimenti, storie e itinerari, un piccolo angolo di calma, uno spunto di riflessione lontano dai ritmi della cronaca. In questo numero raccontiamo di un gruppo di giovani di Villa di Serio, che hanno deciso di rimboccarsi le maniche per ripulire i sentieri della collina del paese. Ricostruiamo la storia di Fredum, maestro comacino, e di come si arrivò alla costruzione della Basilica di Santa Maria Maggiore. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
The Greatest Wayne Dyer Lessons on Faith, Purpose and Peace
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