L’eco della ‘Magnifica Humanitas’ vero cuore di ogni innovazione
L’eco di “Magnifica Humanitas”, la prima enciclica di Papa Leone XIV, continua a farsi sentire. Il documento, pubblicato recentemente, ha suscitato molte discussioni tra i fedeli e gli esperti. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di diverse testate giornalistiche e ha generato numerosi commenti sui social media. Per ora, non sono state annunciate misure ufficiali o risposte da parte delle autorità religiose in merito al testo.
Non si attenua l’eco di “Magnifica Humanitas”, la prima enciclica di Papa Leone XIV. Il documento affronta temi cruciali come la necessità di non delegare all’intelligenza artificiale scelte che incidono sulla dignità umana e il rischio della concentrazione di potere nelle mani di chi controlla gli algoritmi. Servizio di Pierluigi Vito RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
Leco della Magnifica Humanitas, vero cuore di ogni innovazione
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