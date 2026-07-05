Fentanyl le anomalie del furto La cassaforte aperta con le chiavi e le fiale non rubate

Da iltempo.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono state trovate chiavi e una cassaforte aperta, ma le fiale di fentanyl sono rimaste intatte. Il furto di 80 fiale di Fentanest, farmaco anestetico contenente fentanyl, è stato scoperto all’ospedale israelitico di Roma. Le indagini continuano senza aver identificato ancora i responsabili. Non ci sono state segnalazioni di furto di altri materiali o di danni alla struttura. La polizia sta analizzando le telecamere di sorveglianza e i test forensi sul luogo.

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Proseguono le indagini sul furto di 80 fiale di Fentanest, farmaco anestetico a base di fentanyl, avvenuto all'ospedale Israelitico di Roma. I carabinieri stanno verificando i registri di consegna dei medicinali, le presenze del personale e le misure di sicurezza in vigore nel reparto Farmacia e nella portineria per ricostruire con precisione quando sia avvenuto il furto. Gli investigatori, riporta il Corriere, concentrano l'attenzione sulla cassaforte che custodiva il farmaco, aperta e richiusa senza segni di effrazione. Un elemento che alimenta l'ipotesi di un coinvolgimento interno alla struttura, anche se non si esclude un'azione su commissione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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