Fentanyl le anomalie del furto La cassaforte aperta cn le chiavi e le fiale non rubate

Da iltempo.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le indagini sul furto di 80 fiale di Fentanest, farmaco anestetico a base di fentanyl, continuano. La cassaforte aperta con le chiavi e le fiale non rubate è uno degli elementi investigativi. Il furto si è verificato presso un ospedale di Roma. Non sono stati ancora identificati i responsabili. Le autorità stanno analizzando le immagini di sorveglianza e i dati raccolti per ricostruire la dinamica. Le fiale di fentanyl sono considerate sostanze a rischio per il traffico illecito.

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Proseguono le indagini sul furto di 80 fiale di Fentanest, farmaco anestetico a base di fentanyl, avvenuto all'ospedale Israelitico di Roma. I carabinieri stanno verificando i registri di consegna dei medicinali, le presenze del personale e le misure di sicurezza in vigore nel reparto Farmacia e nella portineria per ricostruire con precisione quando sia avvenuto il furto. Gli investigatori, riporta il Corriere, concentrano l'attenzione sulla cassaforte che custodiva il farmaco, aperta e richiusa senza segni di effrazione. Un elemento che alimenta l'ipotesi di un coinvolgimento interno alla struttura, anche se non si esclude un'azione su commissione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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