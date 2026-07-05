A Roma, sono state sottratte ottanta fiale di fentanyl dalla cassaforte di un ospedale. L'episodio si è svolto in due fasi e attualmente la Procura ha aperto un fascicolo senza aver individuato ancora i responsabili. Si sta cercando di identificare una possibile talpa all’interno dell’ospedale, ma al momento non ci sono persone indagate. La vicenda resta sotto indagine.

Al momento il fascicolo aperto dalla Procura di Roma sulla scomparsa di ottanta fiale di fentanyl dalla cassaforte dell’ospedale Israelitico di Roma è a carico di ignoti, ma presto potrebbe arrivare una svolta. Chi indaga per «furto e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio» procederà ad ascoltare di nuovo una decina di persone, tra dipendenti che avevano accesso alla chiave dell’armadio frigorifero contenente il potente anestetico, oltre all’addetto alla guardiania notturna incaricato della custodia delle chiavi durante gli orari di chiusura, e gli operatori che tra il 22 e il 24 giugno sono entrati nella farmacia dell’ospedale per effettuare pulizie o altri interventi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Fentanyl, il furto a Roma "in due tempi": caccia alla talpa in ospedale

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