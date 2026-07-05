Christian Falcioni, nato nel 2006, continuerà a far parte della squadra di serie A2. Il giocatore, originario di Fano, ha iniziato la sua carriera a 10 anni e ora, a 17 anni, rimane nel roster della squadra. La sua permanenza è stata confermata anche per la prossima stagione.

Il giovane fanese, classe 2006, Christian Falcioni farà parte anche il prossimo anno della Essence Hotels che gioca in serie A2. Per il virtussino tutto è cominciato all’età di 10 anni. Un normale open day alla scuola Nuti, le prime prove e poi il volley è diventato una vera e propria passione. Come se non bastasse, a distanza di alcuni anni, Christian Falcioni si è ritrovato parte integrante del roster di serie A2. Un salto di qualità ed un sogno concesso a pochi: "Grande emozione l’anno scorso – esordisce l’opposto biancorosso – sono stato aggregato alla prima squadra ed inevitabilmente far parte di quel mondo ti fa crescere. Nella prossima stagione il roster sarà di alto livello, non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e di cominciare a lavorare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Falcioni, gioiello fanese. Sarà ancora nel roster

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