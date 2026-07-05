Il numero di posti autorizzati per il TFA Sostegno XI ciclo nella scuola secondaria di secondo grado è elevato, suscitando preoccupazioni tra gli aspiranti insegnanti. Secondo la Gilda, i posti sono distribuiti in modo squilibrato tra il primo e il secondo grado. La situazione alimenta le incertezze tra chi spera di accedere al percorso di formazione. La questione riguarda principalmente la ripartizione delle opportunità tra le diverse fasce di istruzione.

Il numero elevato di posti autorizzati per il TFA Sostegno XI ciclo nella scuola secondaria di secondo grado continua a sollevare dubbi tra gli aspiranti docenti. Sono oltre 9 mila i posti previsti per questo grado, una cifra che appare distante dal reale fabbisogno delle scuole. A fare chiarezza è Simone Craparo, dirigente nazionale della Gilda degli Insegnanti, che distingue tra le esigenze indicate dal Ministero e la programmazione decisa poi dai singoli atenei.TFA Sostegno XI ciclo: cosa dice il fabbisogno del ministeroIl primo documento diffuso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito indicava soltanto quanti docenti specializzati servono al sistema scolastico. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - FA Sostegno XI ciclo, Gilda: posti squilibrati tra primo e secondo grado

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