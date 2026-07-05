Al termine del Gran Premio di Gran Bretagna 2026, Mercedes ha perso numerosi punti a causa di problemi di affidabilità. Il team ha subito guasti che hanno compromesso le prestazioni dei piloti durante la gara. La squadra prevede una sfida difficile contro la Ferrari nelle prossime tappe del campionato. I problemi tecnici hanno influito sull'esito della corsa e sulla classifica generale, evidenziando le difficoltà incontrate in questa fase della stagione.

Bilancio in chiaroscuro per la Mercedes al termine del Gran Premio di Gran Bretagna 2026, nona tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno, in cui George Russell ha agguantato in maniera rocambolesca un fortunoso secondo posto dietro alla Ferrari del vincitore Charles Leclerc mentre Kimi Antonelli è stato tradito da un nuovo problema di affidabilità vedendo sfumare un probabile successo e sprofondando fuori dalla zona punti. Toto Wolff ha fatto il punto della situazione al termine del weekend di Silverstone, commentando la gara odierna e la lotta iridata con la Rossa. “ Non abbiamo ancora capito esattamente il motivo del problema di Kimi, abbiamo visto che si è rotto qualcosa in curva 9, è un problema di affidabilità della macchina e non legato alla guida del pilota. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - F1, Toto Wolff: “Abbiamo perso tanti punti per problemi di affidabilità. Sarà una dura sfida con la Ferrari”

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