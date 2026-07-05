Charles Leclerc ha conquistato la vittoria nel Gran Premio a Silverstone, tornando al comando dopo 623 giorni. Ha concluso davanti a George Russell e Lewis Hamilton, con quest'ultimo coinvolto in un episodio di bandiera gialla. Sfortunato Kimi Raikkonen, che ha terminato oltre i punti. La classifica aggiornata mostra Leclerc in testa, seguito da Russell e Hamilton.

Silverstone (Regno Unito), 5 luglio 2026 - Dopo 623 giorni di attesa, Charles Leclerc torna finalmente alla vittoria e lo fa nel modo più dolce, dominando la scena e riportando la Ferrari sul gradino più alto del podio. Il monegasco trionfa a Silverstone, davanti a George Russell, secondo al traguardo, e a Lewis Hamilton, terzo in una gara ricca di colpi di scena e ribaltoni continui, decisa nel caos degli ultimi giri e dalla gestione della Safety Car. Kimi Antonelli chiude sedicesimo a causa di un problema alle sospensioni, mentre Max Verstappen esce di scena nel finale, finendo sulla ghiaia. La gara. Sulla griglia tutti i ventidue piloti scelgono di prendere il via con pneumatici a mescola media nuovi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - F1 oggi: Leclerc torna re a Silverstone davanti a Russell e Hamilton (con giallo). Sfortuna Kimi: la classifica aggiornata

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