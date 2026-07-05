F1 oggi in tv GP Gran Bretagna 2026 | orario gara programma streaming differita TV8

Oggi a Silverstone si svolge il Gran Premio di Gran Bretagna 2026, nona gara del campionato di Formula Uno. La gara è prevista in orario pomeridiano, con la trasmissione in diretta streaming e in differita su TV8. Le ultime ore sono dedicate alle verifiche tecniche e alle prove libere prima della partenza. La gara si svolge sul circuito britannico, con la partenza programmata nel pomeriggio.

Ultime ore di attesa a Silverstone in vista della partenza del Gran Premio di Gran Bretagna 2026, nono appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. La storica pista inglese sarà teatro di un nuovo capitolo della rivalità tra Mercedes e Ferrari, con Kimi Antonelli che scatta dalla pole position ed è il favorito d’obbligo per la vittoria dopo la prova di forza di ieri nella Sprint. Il bolognese può allungare ulteriormente in testa al campionato, ritrovandosi in griglia con alle spalle le Rosse di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, mentre l’altra Freccia d’Argento guidata da George Russell occuperà la quarta piazzola dello schieramento.... 🔗 Leggi su Oasport.it

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