F1 Mondiale apertissimo | Ferrari ha colmato il gap Mercedes col tallone d’Achille affidabilità

Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna, interrompendo un digiuno di 623 giorni. La Ferrari ha ottenuto la seconda vittoria nelle ultime tre gare, dopo quella di Barcellona. La Mercedes ha mostrato problemi di affidabilità, mentre la Ferrari ha colmato il divario con le altre squadre. Il weekend si è concluso con un successo inatteso del pilota, che ha battuto ogni pronostico.

Il weekend di Silverstone va in archivio con un clamoroso successo di Charles Leclerc, che ha vinto contro ogni pronostico il Gran Premio di Gran Bretagna interrompendo un digiuno personale di 623 giorni (Austin 2024) e regalando alla Ferrari la seconda affermazione nelle ultime tre gare dopo l’exploit di Lewis Hamilton a Barcellona. La Scuderia di Maranello non ha sfigurato a livello di performance nel confronto diretto con Mercedes su una pista sulla carta sfavorevole come quella del Northamptonshire, mettendo sotto pressione le Frecce d’Argento e tenendo aperto un Mondiale (sia piloti che costruttori) che fino ad un mese fa sembrava saldamente nelle mani del team di Toto Wolff. 🔗 Leggi su Oasport.it

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