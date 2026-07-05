F1 Charles Leclerc porta in trionfo la Ferrari a Silverstone! Antonelli di nuovo tradito dall’affidabilità

Notizia in breve

Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, la sua prima vittoria nel circuito britannico e la nona gara della stagione. La vittoria è arrivata dopo una gara in cui ha avuto anche un pizzico di fortuna. È stato il primo successo stagionale, con l’ultimo ottenuto ad Austin nel 2024. Durante la stessa gara, Antonelli è stato nuovamente tradito da problemi di affidabilità.