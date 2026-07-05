F1 Charles Leclerc porta in trionfo la Ferrari a Silverstone! Antonelli di nuovo tradito dall’affidabilità
Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, la sua prima vittoria nel circuito britannico e la nona gara della stagione. La vittoria è arrivata dopo una gara in cui ha avuto anche un pizzico di fortuna. È stato il primo successo stagionale, con l’ultimo ottenuto ad Austin nel 2024. Durante la stessa gara, Antonelli è stato nuovamente tradito da problemi di affidabilità.
Charles Leclerc si inventa una gara capolavoro e trionfa per la prima volta a Silverstone, interrompendo un lungo digiuno (ultimo successo a Austin 2024) e vincendo con un pizzico di fortuna il Gran Premio di Gran Bretagna 2026, nono round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari torna dunque sul gradino più alto del podio dopo un periodo molto difficile e archivia la nona affermazione della carriera, regalando una bella gioia a tutti i tifosi del Cavallino. Il nativo del Principato, secondo in griglia, si è preso di forza la leadership della corsa con una partenza perfetta superando il pole-man Kimi Antonelli e mettendo in evidenza un ritmo strepitoso nel primo stint con gomme medie. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Charles Leclerc commenta la difficile gara personale e della Ferrari nel GP d'Austria di F1
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Charles Leclerc insoddisfatto, ascoltiamo: Lewis sfrutta spesso il 100% del potenziale della vettura, cosa in cui non riesco. Quindi devo lavorare su tutto, davvero, ma penso che la cosa più importante sia semplicemente il feeling con questa macchina. Quand facebook
| Charles Leclerc: Penso che forse siamo un po' sorpresi negativamente dalle nostre prestazioni nelle curve al momento, perché di solito siamo competitivi lì. Non credo che abbiamo una soluzione per la velocità in rettilineo, e per questo motivo, penso ch reddit
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