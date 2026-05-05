Bianca Genovese è la fidanzata del rapper genovese che ha partecipato a Sanremo 2026 e ha esibito a Roma al Concertone del Primo Maggio. La loro relazione è stata oggetto di attenzione mediatica. La presenza di Bianca nei momenti pubblici del cantante è stata documentata sui social e sui media locali. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla loro storia o sulla vita privata di Bianca Genovese.

Bianca Genovese è la compagna di Sayf, il rapper genovese che ha spopolato a Sanremo 2026 e che ha conquistato anche il pubblico del Concertone del Primo Maggio a Roma. Chi Bianca Genovese, l’amore di Sayf. Riservatissimo per quanto riguarda la sua vita privata, qualche tempo fa Sayf aveva ammesso di essere innamorato. Durante un’intervista a Domenica In aveva confermato a Mara Venier di aver trovato la felicità accanto a Bianca Genovese. “Chi è che ti piace tanto?”, aveva chiesto la conduttrice in quell’occasione. “Sono circondato da tante persone, la mia ragazza, la mia mamma, la canzone è dedicata a tutti loro”, aveva replicato il cantante, che poco prima di abbandonare lo studio si era rivolto alla telecamera, salutando la fidanzata a casa: “Ciao amore”, aveva detto.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Bianca Genovese, la fidanzata di Sayf

CHI È LA FIDANZATA DI SAYF

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