Un assessore, anche violinista, sta preparando un progetto per monitorare la città. Sta analizzando dati, risorse e attività già pianificate, oltre a pianificare nuovi eventi nei prossimi mesi. Ha dichiarato di voler prima raccogliere tutte le informazioni necessarie, poi sviluppare un piano dettagliato. Attualmente, si concentra sulla comprensione completa delle iniziative in corso e di quelle future da mettere in atto.

Affina la lente per focalizzare numeri, risorse e cose da fare. Quelle già programmate e l’agenda da costruire per i prossimi mesi. Un passo alla volta perché "prima voglio conoscere tutto, poi costruire. Ma qualcosa c’è già, nonostante i primi quindici giorni che non ti aspetti. "Niente interventi sulla musica classica" per ora, assicura, e per lei cresciuta a pane, violino e spartito può sembrare un paradosso. Ma Natalie Dentini, taglia il nastro di Palazzo Cavallo indossando la "divisa" della musicista-manager: che prima di parlare, vuole numeri e risorse pronti in tasca. Per non sbagliare e perché, svela, ha in mente idee e progetti per portare l’Europa ad Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Eventi nuovi per misurare la città". Dentini, assessore e violinista a caccia della ricetta vincente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Granata in festa. Umiltà, visione e territorio: la ricetta vincente della Dream Volley NardòIeri sera, nella suggestiva cornice di una masseria a Nardò, si è tenuta una festa per celebrare l'accesso delle ragazze della Dream Volley Nardò...

La ricetta dell’assessore Mammi: "Un settore agricolo più produttivo"L’assessore regionale all’Agricoltura ha annunciato una strategia per aumentare la produttività del settore agricolo.