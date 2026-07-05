L' Etna continua a mostrare segnali di attività vulcanica. Come evidenziato anche dall'immagine, una consistente colonna di cenere si leva dal cratere, mentre il monitoraggio strumentale registra un ulteriore incremento dei principali parametri. L'attività vulcanica è attualmente in corso e la sua evoluzione sarà valutata nei prossimi aggiornamenti. Per i bollettini ufficiali e le eventuali comunicazioni operative è necessario fare riferimento all' Ingv e al Dipartimento della protezione civile. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Etna, cresce il tremore: continua l'attività vulcanica

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