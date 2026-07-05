Estate in città Parchi aperti fino alle 22

I parchi e i giardini cittadini resteranno aperti fino alle 22, dalle 7 alle 22, dal giorno successivo fino al 30 settembre. Questa decisione è stata presa in seguito al riscontro positivo degli anni precedenti e mira a offrire uno spazio verde più ampio per contrastare il caldo anomalo causato dalla crisi climatica. La proroga dell’orario riguarda le aree verdi della città, che rimarranno accessibili anche nelle ore serali.

Il verde urbano come contrasto naturale al caldo anomalo, amplificato dalla crisi climatica. Considerato il riscontro positivo degli anni scorsi, il sindaco Antonelli ha firmato un’ordinanza per prorogare l’ orario di apertura dei parchi e giardini cittadini dalle 7 fino alle 22, da domani fino al 30 settembre. "Le temperature eccezionalmente elevate di questi giorni e le previsioni che indicano un ulteriore peggioramento della situazione, con caldo intenso e assenza di piogge anche nelle prossime settimane, ci hanno portato a riproporre l’ampliamento degli orari di apertura degli spazi verdi - afferma il consigliere delegato al Verde, Orazio Tallarida -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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