estate di sagre gastronomiche e palii storici

Durante l’estate, sette associazioni di volontariato organizzano eventi tra sagre e palii storici nei borghi dell’alto Appennino. Le manifestazioni includono feste gastronomiche e tradizioni locali, con il coinvolgimento di comunità e cittadini. Le iniziative sono dedicate alla promozione e alla valorizzazione del territorio, mantenendo vive le tradizioni e rafforzando il senso di appartenenza. Gli eventi si svolgono durante tutta la stagione estiva, coinvolgendo pubblico e partecipanti da diverse zone.

Le sette sorelle del volontariato, per dna impegnate nella promozione e valorizzazione del territorio, anche quest’anno hanno messo in campo il loro programma di eventi per un’estate da vivere tra feste, sagre e tradizioni nei borghi dell’alto Appennino. Sono le sette Pro Loco (Balze, Montecoronaro, Verghereto, Alfero, Capanne, Riofreddo, Ville), in attività nel comune di Verghereto, che hanno già messo in calendario un nutrito programma di appuntamenti e spettacoli. Dopo ’Balze Street Boulder’, il prossimo evento è in calendario oggi, a Ville, con la festa della Madonna del Buon Consiglio, cui seguirà venerdì 10 e sabato 11 luglio la Sagra della Pecorina a Riofreddo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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