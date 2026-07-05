Esami di Stato e il caso lode adulti e famiglie spesso attaccano i docenti per il voto finale | Lezione diseducativa

Durante gli esami di Stato, alcuni studenti e famiglie criticano i docenti per il voto finale, definendolo “diseducativo”. Le discussioni si concentrano sui voti di lode, che vengono contestati come troppo elevati o non meritati. Le polemiche si sviluppano principalmente sui metodi di valutazione e sulla pressione esercitata durante la prova, con commenti che spesso si indirizzano verso le scelte dei docenti.

Il momento degli esami di Stato porta con sé, oltre al carico di studio e di emozioni, il capitolo finale della valutazione numerica. Un tema particolarmente delicato e divisivo è quello legato all’assegnazione della lode, una questione che ha spinto il perledarteprof a proporre un’interessante analisi su Instagram a partire da un video virale in cui uno zio, pur celebrando il 100 ottenuto dalla nipote, attaccava duramente i docenti per la mancata concessione della lode. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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