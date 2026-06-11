Maturità 2026 come funziona il calcolo dei crediti scolastici per il voto finale e chi può ottenere la lode

Manca esattamente una settimana, appena sette giorni al 18 giugno, data dell’inizio della Maturità con la prova di italiano. Il 19 giugno sarà la volta della seconda prova, specifica per ogni scuola secondaria di secondo grado. Poi le studentesse e gli studenti delle quinte superiori di tutta Italia sosterranno gli orali. Il punteggio massimo che si può ottenere è di 100 punti, salvo la lode, mentre il minimo per uscire dalle scuole superiori è 60. Il voto finale è il risultato della somma tra i crediti accumulati durante il triennio e le valutazioni delle tre prove della Maturità. Come calcolare il punteggio finale. Le studentesse e gli studenti potranno ottenere un massimo di 60 punti dalle tre prove della Maturità, pari a 20 punti per prova. 🔗 Leggi su Open.online

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MATURITÀ 2026: come funzionano i CREDITI e come calcolare il VOTO FINALE

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