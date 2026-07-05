Errani-Vavassori out al secondo turno a Wimbledon | eliminati in tre set

Da sportface.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sara Errani e Andrea Vavassori sono stati eliminati al secondo turno del torneo di doppio misto a Wimbledon 2026. La coppia italiana ha perso in tre set contro gli australiani Storm Hunter e Marc Polmans. La partita si è conclusa con la sconfitta dei due italiani, interrompendo così la loro corsa nel torneo.

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Il sogno di andare avanti e ottenere un successo storico a Wimbledon si infrange al secondo turno. Sara Errani e Andrea Vavassori devono abbandonare prematuramente il torneo di doppio misto a Wimbledon 2026, arrendendosi al secondo turno alla coppia australiana formata da Storm Hunter e Marc Polmans. Al termine di un match combattuto, durato un’ora e quarantotto minuti, gli azzurri cedono con il punteggio di 3-6 7-6 2-6. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

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