Ep 161 – Per la fantascienza

Un articolo intitolato “Contro la fantascienza” scritto da Mauro Covacich è stato pubblicato sull’inserto La Lettura del Corriere della Sera. L’autore ha dedicato una doppia pagina alla discussione sul genere, suscitando attenzione tra i lettori appassionati. La pubblicazione è stata notata per il suo approccio insolito e per l’interesse suscitato tra gli appassionati di fantascienza. La riflessione si inserisce in una più ampia conversazione sul ruolo e la percezione del genere nella letteratura contemporanea.

Mauro Covacich scrive uno strano pezzo a doppia pagina sull’inserto La Lettura del Corriere della sera, intitolato “Contro la fantascienza”. Da appassionata della medesima, non posso farlo passare sotto silenzio. Un solo neologismo amaretto e la parola della settimana, aleatorio. – La serie di interventi nati dal pezzo di Covacich su Lipperatura – Nicoletta Vallorani, Ogni cosa e nessuna – Aleatorio su Treccani – L’abbonamento al Post a metà prezzo per chi frequenta l’università Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo. È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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SCI-FI NEWS 161 - RESUMO DAS NOTÍCIAS DA SEMANA

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