Lavori di manutenzione straordinaria sono in corso sulla ’Sp 161’ nel tratto tra Orbetella e un’altra località. L’intervento prevede un investimento di 900mila euro e riguarda il rifacimento della carreggiata, il miglioramento della sicurezza e il ripristino delle condizioni della strada. La durata stimata dei lavori è di alcuni mesi, con l’obiettivo di garantire una viabilità più sicura e migliore per gli utenti.

Importante intervento di manutenzione straordinaria nel tratto orbetellanto della ’Sp 161’. La Provincia, infatti, ha programmato lavori di risagomatura della sede stradale mediante fresatura e posa in opera di nuovo conglomerato bituminoso dall’uscita della Statale Aurelia fino all’arco all’interno del centro abitato di Orbetello, circa 3,8 chilometri di strada. L’intervento prevede un investimento complessivo di oltre 900mila euro. Nel dettaglio saranno eseguite operazioni di fresatura, conferimento del materiale a discarica e realizzazione del nuovo tappeto di usura lungo uno dei tratti più trafficati e strategici della zona sud della provincia. "Si tratta di un intervento molto importante per la viabilità della zona sud del territorio provinciale e particolarmente atteso dai cittadini – dichiara il presidente della Provincia, Francesco Limatola (nella foto) –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori sulla ’Sp 161’. Investimento di 900mila euro

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