In Italia, il rischio di blackout cresce a causa di cavi elettrici vecchi e di temperature estive molto elevate. Le reti di distribuzione, progettate circa trent’anni fa, non sono più adeguate alle attuali condizioni climatiche. Le alte temperature estive stanno mettendo sotto pressione le infrastrutture, aumentando la possibilità di interruzioni di corrente. La questione riguarda le reti di distribuzione dell’energia in diverse aree del paese.

Chi lo avrebbe detto che avrebbe fatto così caldo? Probabilmente non i tecnici che una trentina d’anni fa nell’area cesenate come in tutta Italia progettarono le reti destinate a fornire elettricità ai territori. Gli effetti del cambiamento climatico si misurano anche su questo apparentemente insospettabile terreno e i nodi stanno arrivando al pettine. Nei giorni scorsi, nel pieno dell’ondata del gran caldo che peraltro pare già sul punto di tornare a riprendere ampio controllo alle nostre latitudini, anche nel territorio cesenate si sono registrati alcuni blackout elettrici: episodi di non lunga durata fortunatamente, ma che si stanno... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Energia e cambiamenti climatici. Cavi vecchi ed estate rovente: rischio blackout sempre più alto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caldo torrido e blackout: perché i cavi elettrici “vanno in crisi” sotto l’asfalto rovente e il ruolo (sorprendente) dei condizionatori d'ariaLe alte temperature hanno causato blackout e problemi ai cavi elettrici sotto l’asfalto caldo.

Pesticidi, cambiamenti climatici: tutti i fattori che mettono a rischio le api, anche di estinzioneLe api di tutto il mondo affrontano minacce sempre più serie, tra cui i cambiamenti climatici e l’uso diffuso di pesticidi.

Temi più discussi: Energia e cambiamenti climatici. Cavi vecchi ed estate rovente: rischio blackout sempre più alto; Emergenza climatica: Il prossimo bilancio dell'UE deve sostenere gli sforzi delle città e delle regioni; Ambiente ed energia: Istat racconta le trasformazioni dell’Italia; RIMU-Clima, il progetto strategico per il futuro dell'Umbria. Partecipa al kick-off meeting del 3 luglio 2026.

Energia e cambiamenti climatici. Cavi vecchi ed estate rovente: rischio blackout sempre più altoNei giorni scorsi anche nel cesenate si sono verificate brevi interruzioni di elettricità: la rete non sarebbe più in grado di resistere a temperature estreme e crescente domanda. ilrestodelcarlino.it

L’ #agrivoltaico è una soluzione potente: consente di produrre energia utilizzando una quota minima di suolo, garantisce la continuità dell’attività agricola e offre una protezione alle colture rispetto ai cambiamenti climatici ma servono investimenti vaielettrico.it/ x.com

Idee per Criptide di Energia reddit

ENG Service: continuità e qualità dell’energia elettrica sempre più critiche con i cambiamenti climaticiNegli ultimi anni la discussione sull’energia si è concentrata su prezzi, decarbonizzazione e sicurezza degli approvvigionamenti. Ma sta emergendo un tema altrettanto concreto per imprese e comunità: ... milanofinanza.it