A Silverstone, la Ferrari ha vinto con Leclerc, mentre Hamilton si è piazzato terzo. Il proprietario di Exor era presente in tribuna per seguire la gara. La vittoria rappresenta un momento importante per la storia e il futuro della scuderia. La gara entrerà negli annali del motorsport mondiale come un evento leggendario.

Elkann può sorridere a Silverstone: Leclerc trionfa con la Ferrari, terzo Hamilton. Il proprietario di Exor era in loco per seguire la gara. Una domenica che entra direttamente negli annali del motorsport mondiale e scrive una pagina leggendaria per la scuderia di Maranello. Il Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Campionato del Mondo di Formula Uno 2026, ha regalato un trionfo dal sapore epico sullo storico e selettivo tracciato di Silverstone. Charles Leclerc ha dominato la scena in modo impeccabile, conquistando un successo memorabile: si tratta della vittoria numero 250 nella gloriosa storia del Cavallino Rampante. A completare il quadro di una giornata di festa assoluta per la Rossa ci ha pensato Lewis Hamilton, abile ad artigliare un prezioso terzo posto davanti al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Elkann può sorridere a Silverstone per il trionfo Ferrari con Leclerc: «Momento importante della nostra storia e del nostro futuro»

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