Elena Sofia Ricci incanta in bikini a 64 anni ma è una frase sulla bellezza a colpire molto più delle foto

Elena Sofia Ricci ha pubblicato alcune foto in bikini color argento, con il mare sullo sfondo e un sorriso. La foto è stata condivisa sui social e ha ricevuto molte reazioni. La protagonista ha 64 anni e nel post si evidenzia una frase sulla bellezza che ha attirato l’attenzione più delle immagini stesse. La pubblicazione ha generato commenti e condivisioni tra gli utenti.

Un bikini color argento, il mare sullo sfondo e un sorriso che ha conquistato migliaia di persone. A 64 anni, Elena Sofia Ricci ha inaugurato l’estate condividendo sui social una serie di scatti che hanno immediatamente attirato l’attenzione di fan e colleghi, con l’attrice che si è mostrata in splendida forma, sfoggiando un look semplice ma elegante che ha raccolto una pioggia di complimenti. “I can leave my hat on”, ha scritto nel post, citando la celebre canzone di Joe Cocker. Nelle immagini appare mentre si gode una giornata al mare tra un bagno in acqua cristallina e momenti di relax in spiaggia, con un pareo nero e un cappello a tesa larga. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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