El Shaarawy dice sì all’Arabia Saudita ma il vero controesodo si chiama Kessié | Juve e Roma alla finestra

Notizia in breve

Stephan El Shaarawy ha annunciato il trasferimento in Arabia Saudita, mentre Kessié sta valutando offerte di club italiani, tra Juventus e Roma. El Shaarawy si è sposato con Ludovica Pagani sabato scorso, e si prepara a partire per il nuovo club. Kessié, invece, riceve proposte e potrebbe decidere di rimanere in Italia. Nessuna delle due operazioni è ufficiale, ma entrambe sono in fase avanzata.