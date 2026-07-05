El Shaarawy dice sì all’Arabia Saudita ma il vero controesodo si chiama Kessié | Juve e Roma alla finestra
Stephan El Shaarawy ha annunciato il trasferimento in Arabia Saudita, mentre Kessié sta valutando offerte di club italiani, tra Juventus e Roma. El Shaarawy si è sposato con Ludovica Pagani sabato scorso, e si prepara a partire per il nuovo club. Kessié, invece, riceve proposte e potrebbe decidere di rimanere in Italia. Nessuna delle due operazioni è ufficiale, ma entrambe sono in fase avanzata.
Prima l’altare, poi il campo. Stephan El Shaarawy ha sposato sabato la storica compagna Ludovica Pagani, e a distanza di pochi giorni si appresta a pronunciare un altro sì, stavolta rivolto all’ Al Shabab: il club saudita gli ha messo sul piatto un contratto biennale da 10 milioni di euro a stagione per convincerlo a sbarcare in Saudi Pro League, come riportato da il Giornale. Un’estate quindi doppiamente da ricordare per l’ex attaccante della Roma, tra vita privata e carriera che viaggiano nella stessa direzione. Il faraone verso Riyadh. Non è un caso che si parli di lui come di “un Faraone in Arabia”: la definizione racchiude bene il momento che sta vivendo El Shaarawy, atteso da un’esperienza professionale ricca sotto il profilo economico e da un cambio di vita radicale lontano dai campi italiani. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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