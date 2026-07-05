Arabia girevole El Shaarawy va Kessiè torna

Da ilgiornale.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stephan El Shaarawy si trasferisce in Arabia, mentre Kessiè torna nel suo precedente club.

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Un Faraone in Arabia. Non è il titolo del prossimo cinepanettone targato De Laurentiis, bensì l'avventura che si appresta a vivere Stephan El Shaarawy (foto). Giorni speciali e da ricordare quelli che sta passando l'attaccante ex Roma che, dopo essere convolato sabato a nozze con la storica fidanzata Ludovica Pagani, ora è pronto a dire un altro sì: quello nei confronti dell'Al Shabab, che gli ha offerto un biennale da 10 milioni a stagione per andare a giocare in Saudi Pro League. Affare in dirittura d'arrivo. Chi invece ha deciso di lasciare l'Arabia per tornare in Europa (e magari proprio in Italia) è Frank Kessiè. Il mediano ivoriano all'Al Ahli guadagnava ben 14 milioni e adesso dovrà accontentarsi di un terzo se vuole tornare a calcare il palcoscenico della Serie A. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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