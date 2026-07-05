Egitto | oltre 70 milioni di visitatori per la campagna di salute femminile

Notizia in breve

Dal luglio 2019, l'iniziativa egiziana per la salute femminile ha attirato più di 70 milioni di visitatori. L'obiettivo è offrire servizi e supporto alle donne attraverso campagne e strutture dedicate. La campagna è stata attivata come iniziativa permanente e ha coinvolto un numero elevato di partecipanti in tutto il paese. Non sono stati forniti dettagli su specifici servizi o dati demografici dei visitatori.