Egitto | oltre 70 milioni di visitatori per la campagna di salute femminile
Dal luglio 2019, l'iniziativa egiziana per la salute femminile ha attirato più di 70 milioni di visitatori. L'obiettivo è offrire servizi e supporto alle donne attraverso campagne e strutture dedicate. La campagna è stata attivata come iniziativa permanente e ha coinvolto un numero elevato di partecipanti in tutto il paese. Non sono stati forniti dettagli su specifici servizi o dati demografici dei visitatori.
Il Programma di Salute Femminile in Egitto: Un Successo Visibile. IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Dal suo lancio nel luglio 2019, l’iniziativa permanente del presidente egiziano dedicata al supporto della salute della donna ha riscosso un enorme successo, registrando oltre 70.591.515 visite. Questo programma si conferma come uno dei principali strumenti di prevenzione sanitaria nel Paese, dimostrando l’impegno del governo egiziano per migliorare la salute femminile. Stando a quanto comunicato dal Ministero della Salute e della Popolazione, le statistiche evidenziano un quadro chiaro: il totale delle visite comprende 23.446.016 prime visite, 33. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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