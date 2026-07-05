Ebimotors | i risultati della Porsche Carrera Cup a Vallelunga
Durante il quarto appuntamento della Porsche Carrera Cup Italia a Vallelunga, Ebimotors ha ottenuto risultati contrastanti. Alberto Cerqui ha concluso la gara con il miglior risultato stagionale in classe PRO, mentre altri piloti del team hanno incontrato difficoltà. La competizione si è svolta nel weekend romano, con alcune sfide per gli altri portacolori di Ebimotors. Nessuna altra informazione sui tempi o posizioni ufficiali è stata resa nota.
Il week end romano di Vallelunga, quarto appuntamento della stagione 2026 della Porsche Carrera Cup Italia, ha visto degli alti e bassi per Ebimotors. Un fine settimana che ha sorriso ad Alberto Cerqui, al suo miglior risultato stagionale in classe PRO. Tanta la sfortuna, invece in Michelin Cup. Vediamo nel dettaglio come sono andate le cose. Nelle qualifiche spiccano il settimo ed il nono piazzamento di Alberto Cerqui (Porsche numero 3, Ebimotors – Centro Porsche Piacenza). Incoraggianti terzo e quarto posto per Andrea Galli (Porsche numero 75, Ebimotors – Centro Porsche Varese) in Michelin Cup, due seste piazze per Alex De Giacomi (Porsche numero 67, Ebimotors – Centro Porsche Varese), sempre tra i gentleman. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
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