Ebimotors | i risultati della Porsche Carrera Cup a Vallelunga

Notizia in breve

Durante il quarto appuntamento della Porsche Carrera Cup Italia a Vallelunga, Ebimotors ha ottenuto risultati contrastanti. Alberto Cerqui ha concluso la gara con il miglior risultato stagionale in classe PRO, mentre altri piloti del team hanno incontrato difficoltà. La competizione si è svolta nel weekend romano, con alcune sfide per gli altri portacolori di Ebimotors. Nessuna altra informazione sui tempi o posizioni ufficiali è stata resa nota.