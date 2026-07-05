L ’Italia è un paese magnifico, lo sappiamo bene, ricco di città d’arte che meritano di essere visitate almeno una volta nella vita, e che, comprensibilmente, vengono prese d’assalto dai turisti di tutto il mondo. Ma il Bel Paese ha tantissimo da offrire e borghi sconosciuti ai più tutti da scoprire. Solo che a volte questi luoghi sono così segreti che non hanno neanche un hotel. Dove andare per il ponte del 2 giugno: le mete più amate tra mare, borghi e città d’arte X Leggi anche › “99% of Italy”: la rivoluzione gentile contro l’overtourism AirBnB, la piattaforma di affitto di case private più nota al mondo, analizzando le richieste dei suoi utenti, ha notato che sempre più viaggiatori vogliono stare lontani dai grandi flussi turistici e per questo vanno a caccia di piccoli borghi, spesso con meno di 5. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - È caccia all'Italia nascosta, su AirBnB è boom di ricerche per i borghi senza hotel dove passare una vacanza autentica e lontana dal caos

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