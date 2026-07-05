Denzel Dumfries ha lasciato l’Inter e si è trasferito al Real Madrid. L’esterno olandese ha firmato un contratto di quattro anni, valido fino al 2030. La trattativa si è conclusa con l’accordo tra le due società e la firma del giocatore. Dumfries si unisce così alla squadra spagnola, lasciando la società italiana dopo aver indossato la maglia nerazzurra. La comunicazione ufficiale è arrivata nelle ultime ore.

Denzel Dumfries dice arrivederci ai nerazzurri. L'esterno olandese è ufficialmente un nuovo calciatore del Real Madrid, con cui ha firmato un contratto di quattro anni fino al 2030. Classe '96, saluta l'Inter dopo 27 gol e 207 partite in cinque stagioni. Reduce dal Mondiale con l'Olanda, chiuso con l'eliminazione ai sedicesimi per mano del Marocco ai calci di rigore, in nerazzurro ha vinto due sconfitte, tre coppe Italia e tre Supercoppe italiane. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Dumfries saluta l'Inter: ufficiale il passaggio al Real, contratto fino al 2030

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