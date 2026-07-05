Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Denzel Dumfries, che ha firmato un contratto fino al 2030. La società spagnola ha pubblicato il comunicato sul proprio sito, confermando l’accordo con il calciatore. La notizia segue quella dell’Inter, che aveva già comunicato la cessione del giocatore. Dumfries si trasferisce quindi al club madrileno, senza ulteriori dettagli sui termini economici dell’operazione.

di Stefano Cori Dumfries diventa un nuovo calciatore del Real Madrid. Dopo il comunicato dell’Inter arriva anche quello del club spagnolo. Non solo l’Inter, anche il Real Madrid, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato l’arrivo di Denzel Dumfries. L’esterno olandese lascia i nerazzurri dopo tante stagioni trascorse insieme per una cifra di circa 20 milioni di euro prevista dalla clausola. Un’assenza che i tifosi interisti già stanno rimpiangendo, in attesa di capire chi metterà a disposizione di mister Cristian Chivu la società. LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER IL COMUNICATO DEL REAL – Il Real Madrid C.F. e l’Inter hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Denzel Dumfries, che si unisce al nostro club per le prossime quattro stagioni, fino al 30 giugno 2030. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dumfries al Real Madrid, c’è il comunicato anche del club spagnolo: firma fino al 2030

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