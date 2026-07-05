Due incidenti con motociclisti si sono verificati nelle prime ore di ieri a Porto d’Ascoli, a breve distanza l’uno dall’altro. In totale, due persone sono rimaste ferite, con uno dei motociclisti trasportato in codice rosso all’ospedale di Ancona. Non sono stati resi noti dettagli sulle dinamiche degli incidenti o sulle condizioni di salute dei feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.

Due motociclisti feriti, di cui uno centralizzato all’ ospedale di Ancona, sono il bilancio di altrettanti incidenti accaduti nelle prime ore di ieri a Porto d’Ascoli. Il primo sinistro si è verificato in località Val Tiberina, zona Agraria, nel quale è rimasto ferito un ragazzo di 20 anni, residente nella vallata del Tronto. Sul posto è intervenuto un equipaggio della potes -118 i cui sanitari hanno stabilizzato il paziente a bordo dell’ambulanza. Considerate le condizioni del giovane, rimasto sempre vigile, la centrale operativa ha disposto l’invio dell’ eliambulanza che è atterrata nella piazzola di zona Valle Piana, a breve distanza del luogo del sinistro, per il trasporto al centro traumatologico Dorico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Due incidenti a poca distanza: centauro a Torrette

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