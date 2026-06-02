Un volo con un paramotore si è svolto sopra Siena poco prima delle 11, passando a bassa quota vicino al Duomo e a Piazza del Campo. L’oggetto volante non ha permesso di identificare il pilota e ha attraversato i tetti della città, creando situazioni di rischio. Non ci sono segnalazioni di danni o feriti. Le autorità stanno indagando sull’incidente.

Siena, 2 giugno 2026 – L’oggetto volante identificato, purtroppo non al punto di capire chi fosse il pilota, è comparso sui tetti di Siena poco prima delle undici, finendo per incrociare la propria rotta anche con una pericolosa vicinanza prima con il Duomo, poi con Piazza del Campo. È qui che l’avvistamento ha fatto scattare la massima preoccupazione, perché la quota era davvero bassissima. Erano circa le 10.45 e nella sottostante piazza si stavano svolgendo le prove per le celebrazioni odierne della Festa della Repubblica. Il passaggio del deltaplano a motore sopra al Duomo di Siena Il passaggio vicino alla Torre del Mangia Le teste e gli... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Volo pericoloso su Siena, paramotore passa a poca distanza dal Duomo e da Piazza del Campo

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