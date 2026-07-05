Una tragedia si è verificata nel pomeriggio di oggi nella Valdelsa, quando un uomo di 33 anni è morto dopo essersi tuffato in un fiume. L’allarme è stato lanciato poco dopo, ma i soccorsi sono intervenuti troppo tardi. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente. La vittima è stata trovata senza vita nel corso delle operazioni di salvataggio. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di accertamenti.

COLLE VAL D’ELSA – Una domenica d’estate si è trasformata in tragedia nel pomeriggio di oggi (5 luglio) nel cuore della Valdelsa. L’allarme alla centrale operativa del 118 è scattato poco dopo le 16 all’interno del frequentatissimo parco fluviale, lungo il percorso del Sentierelsa, dove un giovane uomo di 33 anni di origini albanesi, nato nel 1993, si è tuffato nelle acque del fiume Elsa senza purtroppo fare più rientro in superficie. La gravità della situazione ha fatto convergere immediatamente sul posto una massiccia macchina dei soccorsi e delle ricerche. I vigili del fuoco del comando di Siena, sponda distaccamento di Poggibonsi, sono giunti sul luogo del dramma alle 16,10, supportati dal personale soccorritore fluviale inviato direttamente dalla sede centrale di Siena. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Dramma nel cuore della Val d’Elsa: 33enne muore dopo un tuffo nel fiume

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